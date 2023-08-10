عالمياً.. الذهب قرب أدنى مستوى في شهر

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها خلال شهر، اليوم الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1917 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1949.45 دولارا.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 890.87 دولارا، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1238.63 دولارا.