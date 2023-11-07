عالمياً.. الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا مع ارتفاع مؤشر الدولار وتباطؤ الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.68% إلى 1975 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.46% إلى 1969 دولارا للأوقية.

وأمس الاثنين، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.55% أو 10.6 دولار عند 1988.6 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست 1986.7 دولاراً.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى 105.30 نقطة.

ويترقب المستثمرون تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك رئيس المجلس، جيروم باول، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.

واليوم الثلاثاء، ارتفع الدولار الأمريكي، مع تراجع الإقبال الذي شهده الأسبوع الماضي على العملات التي تنطوي على مخاطر أكثر من غيرها، في حين انخفض الدولار الأسترالي بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة لكنه عدل نظرته المستقبلية مما عزز التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة وصلت إلى نهايتها.