عالمياً .. الدولار يقفز لأعلى مستوى له منذ قرابة خمس سنوات

شفق نيوز/ وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات مقابل الين الياباني يوم الثلاثاء ، مدعومًا بقفزة في عوائد سندات الخزانة حيث يراهن المتداولون على رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من ارتفاع حالات COVID-19.

وارتفعت العملة الأمريكية إلى 115،815 ين للمرة الأولى منذ 3 يناير. 11 ، 2017 ، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل بمقدار 12.5 نقطة أساس بين عشية وضحاها لتصل إلى 1.6420٪ .

وتم تسعير أسواق المال بالكامل في الولايات المتحدة الأولى زيادة المعدل بحلول مايو ، واثنين آخرين بحلول نهاية عام 2022.

واستقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل الين وخمسة أقران رئيسيين آخرين ، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 96.328 الذي وصل إليه يوم الاثنين.

وتم تداول اليورو عند 1.1302 دولار ، مرتفعًا عن أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 1.12795 دولار عن ليلة وضحاها.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.34685 دولار ، متراجعًا نحو القاع الليلي عند 1.3431 دولار.

وحوم الدولار الاسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين عند 0.7184 دولار الذي وصل إليه في الجلسة السابقة.

بينما استمرت الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الناجم عن متغير Omicron في التأثير على السفر العالمي والخدمات العامة ، وتأخير إعادة فتح بعض الولايات المتحدة. المدارس بعد العطلة ، ظل المستثمرون متفائلين بأنه سيتم تجنب الإغلاق. اقرأ أكثر

ويوم الاثنين ، الولايات المتحدة أذنت إدارة الغذاء والدواء باستخدام جرعة ثالثة من لقاح Pfizer و BioNTech COVID-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا ، وقلصت الوقت لجميع الطلقات المعززة إلى خمسة أشهر من ستة أشهر بعد الجرعات الأولية.