عالمياً.. الدولار يستقر والذهب قرب أدنى مستوياته في شهرين

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين، يوم الخميس، مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير/كانون الثاني والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 01:57 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر/كانون الأول يوم أمس الأربعاء.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولارات للأوقية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو أوستان جولسبي يوم أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة، أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.

وأضاف أن على البنك المركزي توخي الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب نحو 1.4 بالمئة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 886.46 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.72 دولار. كما تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.35 دولار للأوقية.

إلى ذلك، استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، مع سعي المستثمرين لحساب متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وابتعد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار والذي سجله أول أمس الثلاثاء رغم تعرضه لضغوط جديدة هذا الأسبوع إذ أظهرت بيانات انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود وانكماشه بشكل غير متوقع لربعين متتاليين بسبب ضعف الطلب المحلي.

وأثارت بيانات التضخم الأمريكية توقعات بأن يعلن الاحتياطي الاتحادي أول خفض لسعر الفائدة في منتصف العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة في يناير/كانون الثاني على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بارتفاعها 2.9 بالمئة.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، متماسكا دون أعلى مستوى جديد له في ثلاثة أشهر عند 104.97 والذي لامسه يوم الأربعاء، وذلك قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير كانون الثاني لاحقا يوم الخميس. وبلغ المؤشر في أحدث التعاملات 104.69 نقطة.

وصعد الين 0.23 بالمئة مقابل الدولار عند 150.26 مواصلا ارتفاعه.

وتسبب هذا التراجع في خسارة اليابان للقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لتحل محلها ألمانيا.

فيما هبط الدولار الأسترالي بعد مجموعة ضعيفة من بيانات الوظائف، لينخفض 0.15 بالمئة إلى 0.648 دولار.

كما نزل النيوزيلندي 0.06 بالمئة إلى 0.60825 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 1.2558 دولار قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا اليوم الخميس.

ولم يطرأ تغيير كبير على اليورو ليستقر عند 1.0727 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.67 بالمئة إلى 52120.55 دولار. وصعدت إلى 52544.51 دولار في وقت سابق من الجلسة متجاوزة أعلى مستوى في 25 شهرا عند 52079 دولارا والذي لامسته يوم الأربعاء.