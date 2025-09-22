عالمياً.. الدولار يستقر مع ترقب الأسواق خطابات مسؤولي الفيدرالي

شفق نيوز- بغداد

استقر الدولار في تعاملات الاثنين المبكرة، مع ترقب المتعاملين لسلسلة خطابات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار الأسبوع، والتي قد تعطي مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة، وذلك بعد أن استأنف البنك دورة التيسير النقدي الأسبوع الماضي.

وشهدت أسواق العملات في بداية الجلسة الآسيوية حالة من الهدوء النسبي عقب موجة تقلبات الأسبوع الماضي، إثر سلسلة القرارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الين الياباني 0.16% إلى 148.22 مقابل الدولار، مقلصاً مكاسب حققها الجمعة بعد لهجة بنك اليابان الأكثر تشدداً التي أثارت توقعات برفع وشيك للفائدة.

وفي المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3458 دولار، تحت ضغط عوامل داخلية أبرزها ارتفاع الاقتراض الحكومي وقرار بنك إنجلترا الذي كشف عن صعوبة الموازنة بين النمو وكبح التضخم.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في "رابوبنك": "لقد أجلنا توقعاتنا للخطوة التالية إلى عام 2026"، في إشارة إلى الخفض المتوقع من بنك إنجلترا.

وأضافت: "ومع أن ذلك انعكس بالفعل إلى حد كبير في الأسعار ومع تركيز المستثمرين على الوضع المالي البريطاني، فإننا نعتقد أن الجنيه سيظل تحت الضغط خلال الخريف وربما بعده".

وعلى نطاق أوسع، واصل الدولار تعويض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي عقب خفض الفائدة الأميركية، وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف أمام سلة عملات ليسجل 97.75. كما تراجع اليورو 0.07% إلى 1.1738 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي 0.02% إلى 0.6589 دولار، بحسب بيانات رويترز.

ومن المقرر أن يلقي نحو 10 من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بينهم رئيس المجلس جيروم باول، خطابات هذا الأسبوع، حيث يترقب المستثمرون عن كثب رؤيتهم للاقتصاد ولمسألة استقلالية البنك المركزي.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية والاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي: "هناك فرص لأن تؤثر هذه الخطابات في أسواق العملات.

وأعتقد أن الكلمة الأكثر أهمية ستكون لستيفن ميران، لأن السوق سترغب في معرفة رؤيته حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ومدى التأثير الذي قد يكون للرئيس".

وكان العضو الجديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران قد دافع الجمعة عن نفسه باعتباره صانع سياسة مستقل، بعد أن صوّت لصالح خفض أكبر للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، متعهداً بتقديم شرح مفصل لوجهة نظره في خطاب لاحق اليوم الاثنين.

وفي آسيا، أبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، بما يتماشى مع التوقعات.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بعد القرار، إذ ارتفع في أحدث تداولاته بنسبة 0.06% إلى 7.1151 مقابل الدولار.