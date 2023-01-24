عالمياً.. الدولار يتراجع واليورو يقترب من أعلى مستوى في 9 أشهر

شفق نيوز/ تراجع الدولار يوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في 9 أشهر مقابل اليورو كما تخلى عن المكاسب التي سجلها مؤخراً مقابل الين، في وقت يعكف فيه التجار على تقييم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلاً عن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات أخرى من بينها اليورو والين 0.12% إلى 101.89، ويتجه للعودة إلى أدنى مستوى في 7 أشهر ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي.

وزاد اليورو 0.08% إلى 1.0880 دولار، ليقترب من ذروة أمس الإثنين عند 1.0927 دولار التي كانت الأعلى منذ أبريل نيسان.

وتتلقى العملة الأوروبية الموحدة دعماً من التعليقات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى المزيد من التشديد القوي في السياسة النقدية في الفترة القادمة.

وهبط الدولار 0.41% مقابل الين إلى 130.11، بعد جلستين من المكاسب القوية، وزاد الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2391 دولار.