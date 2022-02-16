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عالمياً.. الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي
Category: اقتصـاد
Date: 2022-02-16T15:39:14+0000
عالمياً.. الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي
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