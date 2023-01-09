عالمياً.. استقرار الدولار مع تقييم مسار رفع أسعار الفائدة

شفق نيوز/ استقر سعر الدولار الامريكي يوم الإثنين، بعد أن استوعب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي وأثارت آمالاً بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الجمعة الفائت ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة 223 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول في حين كان ارتفاع متوسط الدخل 0.3% أقل من المتوقع وأقل من 0.4% في الشهر السابق.

وكانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر / كانون الأول وسط ضعف الطلب.

وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأميركي مقابل 6 عملات رئيسية، 1.15% يوم الجمعة، وارتفع المؤشر 0.01% إلى 103.720 يوم الاثنين.

وارتفع الين الياباني 0.12% أمام الدولار إلى 131.94 للدولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات 1.2099 دولار بارتفاع 0.06%خلال اليوم بعد أن ارتفع 1.5% يوم الجمعة.

وارتفع اليورو 0.11% إلى 1.0656 دولار بعد أن أغلق مرتفعاً 1.17% يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.17% مقابل العملة الأميركية إلى 0.689 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.02% إلى 0.635 دولار.