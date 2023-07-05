عالمياً.. استقرار الدولار مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي

شفق نيوز/ ظل الدولار قريبا من منتصف نطاق تحركاته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أمام العملات الرئيسية الأخرى، الأربعاء، إذ تتجه أنظار المتعاملين إلى صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستقاء مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى منها اليورو والين، ليسجل 103.02 بعد تحركه بين 103.75 و102.75 منذ أوائل يونيو/ حزيران.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0886 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6690 دولار أميركي، متمسكا بتقدمه في الجلسة السابقة 0.32 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الذي سجل 7.231 للدولار في التعاملات الخارجية بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة يوم أمس الثلاثاء.