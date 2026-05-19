عالمياً.. استقرار الدولار بعد تراجع التوتر مع إيران

استقر الدولار الأميركي في التداولات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعه عقب إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلغاء هجوم كان مخططاً ضد إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 99.076 نقطة، بعد أن أنهى موجة صعود استمرت خمسة أيام مع انحسار المخاوف من تصعيد الحرب في الشرق الأوسط.

وساهم تراجع أسعار النفط في تهدئة مخاوف التضخم، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% إلى 109.84 دولارات للبرميل، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.59%.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني إلى 158.95 ين، رغم تسجيل اقتصاد Japan نمواً فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام.

كما تراجعت العملات الرئيسية الأخرى، إذ انخفض اليورو إلى 1.1644 دولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.3411 دولار، بينما هبط الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وسط ترقب الأسواق لتداعيات الحرب والتضخم على قرارات البنوك المركزية.