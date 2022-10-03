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عالمياً.. ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-03T06:21:16+0000
عالمياً.. ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياستها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1667.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) اعتبارا من الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1676.30 دولاراً.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.2 في المئة مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج

وأبدى صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي ‭)‬البنك المركزي الأمريكي) تصميما على رفع أسعار الفائدة على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تحقق عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 19.12 دولاراً للأونصة وارتفع سعر البلاتين 0.3 في المئة إلى 861.50، كما ارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2167.75 دولاراً.

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