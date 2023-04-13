عالمياً.. ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من متوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.

وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولارا.

وصعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 بالمئة.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولارا.