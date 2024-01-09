عالمياً .. ارتفاع أسعار الذهب بعد توقعات لانخفاض معدلات التضخم

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدعومة باستقرار الدولار بعد بيانات رسمية أظهرت أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.44% إلى 2042 دولارا للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.42% إلى 2036 دولارا للأوقية. وذلك بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 18 ديسمبر كانون الأول.

على الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 101.94 نقطة

أما بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع في الأسبوع الماضي، إلى جانب محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي أشار إلى عدم اليقين بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، قد خففت من المعنويات بشأن تخفيض الفائدة مبكرًا في الولايات المتحدة.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الخميس لمزيد من الوضوح حول حجم وعمق تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.11 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 948.42 دولارا، وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1003.46 دولارات.