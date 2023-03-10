عالمياً .. ارتفاع الطلب على الدولار بشكل حاد

شفق نيوز/ ارتفع الطلب على الدولار في أسواق مشتقات العملات يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر ، بعد أن أشعل انهيار أسهم البنوك الأمريكية موجة من النفور من المخاطرة بين المستثمرين، وفقا لوكالة "رويترز".

وتم تداول هوامش المبادلة على أساس العملة بين اليورو / الدولار لمدة ثلاثة أشهر بشكل سلبي مثل -17 نقطة أساس ، وهو أكبر عدد منذ 14 ديسمبر ، مما يعكس زيادة في الطلب على السيولة النقدية. تم تداولهم في آخر مرة عند -14.

ويتجه مؤشر البنوك الأوروبية (.SX7P) إلى أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ يونيو الماضي ، حيث تراجعت الأسهم في أكبر المقرضين في المنطقة تعاطفًا مع انخفاض حاد في قيمة أكبر مقرضي وول ستريت يوم الخميس.