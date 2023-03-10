عالمياً .. ارتفاع الطلب على الدولار بشكل حاد

2023-03-10T11:02:48.000000Z

شفق نيوز/ ارتفع الطلب على الدولار في أسواق مشتقات العملات يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر ، بعد أن أشعل انهيار أسهم البنوك الأمريكية موجة من النفور من المخاطرة بين المستثمرين، وفقا لوكالة "رويترز".

وتم تداول هوامش المبادلة على أساس العملة بين اليورو / الدولار لمدة ثلاثة أشهر بشكل سلبي مثل -17 نقطة أساس ، وهو أكبر عدد منذ 14 ديسمبر ، مما يعكس زيادة في الطلب على السيولة النقدية. تم تداولهم في آخر مرة عند -14.

ويتجه مؤشر البنوك الأوروبية (.SX7P) إلى أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ يونيو الماضي ، حيث تراجعت الأسهم في أكبر المقرضين في المنطقة تعاطفًا مع انخفاض حاد في قيمة أكبر مقرضي وول ستريت يوم الخميس.

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio