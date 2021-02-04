سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إعادة خط كهرباء للعمل في كركوك فجّر بعبوات ناسفة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-04T18:38:15+0000
إعادة خط كهرباء للعمل في كركوك فجّر بعبوات ناسفة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، اعادة عمل خط الطاقة الناقل "كركوك – قيارة" الى الخدمة بعد توقفه جراء عمل "تخريبي".

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الملاكات الهندسية والفنية من قسم الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك تمكنت، اليوم، من اعادة الخط الناقل كركوك – قيارة الغازية جهد ٤٠٠ ك.ف  الى الخدمة في محافظة كركوك بعد الانتهاء من اعمال اعادة نصب وتسليك تسعة أبراج، مبينة أن تلك الابراج سقطت مؤخراً نتيجة الاعمال التخريبية بتفجير عبوات ناسفة على الابراج في منطقة الصفرة قرب مطار الملح التابع لمحافظة كركوك.

وأشارت إلى أن اعادة الخط تم بجهود كبيرة وذاتية مع تواصل العمل لساعات متأخرة وبمساندة القوات الامنية والجهد الهندسي، مشيراً إلى اعادته للعمل واعادة استقرارية ووثوقية منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية.

وبينت أن تلك الاعمال تمت رغم الظروف الجوية الصعبة من سوء الاحوال الجوية وغزارة الامطار وصعوبة دخول الاليات الثقيلة.

related

تخفيض جديد للغاز المجهز من إيران وزيادة في ساعات القطع في مدن العراق

Date: 2020-12-15 09:09:49
تخفيض جديد للغاز المجهز من إيران وزيادة في ساعات القطع في مدن العراق

مطالبة بإيقاف إحالة اربعة عقود في وزارة الكهرباء بمبلغ 3 مليارات دولار

Date: 2019-09-07 10:23:26
مطالبة بإيقاف إحالة اربعة عقود في وزارة الكهرباء بمبلغ 3 مليارات دولار

وزارة الكهرباء تزف خبرا سارا بشأن رواتب العقود والاجور

Date: 2020-04-22 14:32:20
وزارة الكهرباء تزف خبرا سارا بشأن رواتب العقود والاجور

وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل "لجنة" بين طهران وبغداد متوقفة منذ 6 أعوام

Date: 2020-12-29 13:42:31
وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل "لجنة" بين طهران وبغداد متوقفة منذ 6 أعوام

العراق يبرم عقداً مع سيمنز الالمانية لتأهيل محطتين غازيتين

Date: 2019-09-14 14:06:35
العراق يبرم عقداً مع سيمنز الالمانية لتأهيل محطتين غازيتين

وثيقة .. نبأ سار لموظفين في وزارة الكهرباء لم يتسلموا رواتبهم منذ العام الماضي

Date: 2020-05-10 14:52:56
وثيقة .. نبأ سار لموظفين في وزارة الكهرباء لم يتسلموا رواتبهم منذ العام الماضي

وزارة الكهرباء تعلن عن توقيع عقد لإضافة 1.5 غيغاواط

Date: 2019-09-15 13:30:22
وزارة الكهرباء تعلن عن توقيع عقد لإضافة 1.5 غيغاواط

العراق يفقد 700 ميغاواط من كهربائه الوطنية بعمل تخريبي شرقي بغداد

Date: 2020-05-20 07:30:29
العراق يفقد 700 ميغاواط من كهربائه الوطنية بعمل تخريبي شرقي بغداد