إعادة خط كهرباء للعمل في كركوك فجّر بعبوات ناسفة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، اعادة عمل خط الطاقة الناقل "كركوك – قيارة" الى الخدمة بعد توقفه جراء عمل "تخريبي".

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الملاكات الهندسية والفنية من قسم الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك تمكنت، اليوم، من اعادة الخط الناقل كركوك – قيارة الغازية جهد ٤٠٠ ك.ف الى الخدمة في محافظة كركوك بعد الانتهاء من اعمال اعادة نصب وتسليك تسعة أبراج، مبينة أن تلك الابراج سقطت مؤخراً نتيجة الاعمال التخريبية بتفجير عبوات ناسفة على الابراج في منطقة الصفرة قرب مطار الملح التابع لمحافظة كركوك.

وأشارت إلى أن اعادة الخط تم بجهود كبيرة وذاتية مع تواصل العمل لساعات متأخرة وبمساندة القوات الامنية والجهد الهندسي، مشيراً إلى اعادته للعمل واعادة استقرارية ووثوقية منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية.

وبينت أن تلك الاعمال تمت رغم الظروف الجوية الصعبة من سوء الاحوال الجوية وغزارة الامطار وصعوبة دخول الاليات الثقيلة.