إعادة الحياة لبئر نفطية بنينوى ومساعٍ لرفع إنتاجه إلى 10 آلاف برميل يومياً

شفق نيوز / أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الاثنين، بأن الطواقم الفنية والهندسية أعادت الحياة لبئر نفطية في حقل "بطمة" النفطي في نينوى، مشيراً إلى أنها تعمل على رفع انتاج الحقل الى 10 آلاف برميل يومياً.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "هيئة حقول نفط نينوى وهيئة المواد، وضمن خطة شركة نفط الشمال وبتوجيهات مدير عام الشركة بركان حسن عبدالله باستصلاح بئر بطمة (3) باشرت بسحب (107) قِطَع من أنابيب الإنتاج مع المضخة الغاطسة الكهربائية (ESP) لبئر بطمة (3) مع القابلو الكهربائي الخاص بالمضخة للبئر بعد أن توقفت البئر عن الإنتاج بسبب عطل المضخة وتوقف العمل في البئر التي تنتج بحدود الفي برميل في اليوم".

وأضاف المصدر أن "الشركة تعمل على رفع إنتاج حقل بطمة إلى أكثر من 10 آلاف برميل في اليوم، ليساهم في رفع إنتاج حقول نينوى النفطية".

وأشار المصدر، إلى أن "فريقاً هندسياً وفنياً باشر بإعداد خطة لتطوير ورفع قدرات حقول النفط في عموم محافظة نينوى لغرض زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة بالأموال".