إعادة افتتاح منفذ بري بين العراق والكويت أمام المسافرين

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، يوم الأربعاء، عن اعادة فتح منفذ بري بين العراق والكويت أمام حركة المسافرين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقا متبادلا بين الجانبين جرى تنفيذه صباح اليوم الأربعاء افتتح على اثره منفذ سفوان العراقي (العبدلي من الجانب الكويتي) أمام حركة المسافرين ذهابا وايابا بعدما كانت مغلقة امامهم بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذها البلدين لمواجهة جائحة كورونا".

واضافت ان "افتتاح المنفذ سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين حيث سينعكس بصورة ايجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتعظيم حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الاغلاق بسبب جائحة كورونا".