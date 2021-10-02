طهران وبغداد تتوصلان لقرارات جديدة بشأن تصدير السيارات الإيرانية للعراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس منظمة المقاييس الايرانية غلام رضا شريعتي، التوصل إلى قرارات جديدة بهدف تصدير السيارات وحديد التسليح إلى العراق.

جاء ذلك في اجتماع عقده شريعتي مع نظيره العراقي في إطار زيارته الى العاصمة بغداد لبحث سبل معالجة المشاكل التصديرية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام ايرانية اليوم السبت.

ونقلت تلك الوسائل عن شريعتي تأكيده، ضرورة إزالة المعوقات التصديرية للسلع المتدفقة من ايران.

وشدد خلال تباحثه مع المسؤولين العراقيين على ضرورة إزالة المعوقات الفنية التجارية بين البلدين ولاسيما الطارئة أخيرا فيما يخص تصدير السيارات والحديد المسلح ومكيفات التبريد.

وقال شريعتي أنه تم التوصل لقرارات جيدة بخصوص تصدير السيارات والحديد المسلح وصياغة محضر بخصوص هذه القرارات.

من جانبه أعرب رئيس الجهاز المركزي العراقي للتقييس، عن ترحيبه بزيارة الوفد الايراني باحثا معه مضامين مذكرة التعاون الثنائي الموقعة سنة 2015.

وأعتبر أن بتنفيذ مذكرة التفاهم المذكورة، ستشهد وتيرة التجارة البينية انسيابية.