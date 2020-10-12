طهران وبغداد تتفقان على الإفراج عن أصول إيران المالية والكاظمي يتعهد بمتابعته

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-12T16:29:09+0000

شفق نيوز/ أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، يوم الاثنين، عن توصل بلاده الى اتفاق مع المصرف المركزي والبنك التجاري العراقيين حول الافراج عن الاصول الايرانية.

وقال همتي بحسب وكالة الانباء الايرانية "ارنا" إن ذلك جاء بعد إجرائه خلال زيارته الحالية الى بغداد، "مباحثات ايجابية" مع كبار المسؤولين العراقيين.

واوضح "همتي"، انه "تم خلال الاجتماع الثلاثي بينه ومحافظ البنك المركزي مصطفی غالب مخیف ورئيس المصرف التجاري سالم جواد عبدالهادی الجلبي" العراقيين، التوصل الى "اتفاق حول الافراج عن اصول ايران المالية ليتسنى شراء البضائع الاساسية للبلاد".

ونوه الى "اهمية المباحثات مع رئيسي المصرف المركزي والبنك والتجاري في العراق"، مشيرا الى أنه "استعرض خلال هذا الاجتماع الثلاثي مجالات التبادل التجاري بين البلدين".

واضاف همتي، ان "رئيس الوزراء العراقي اعرب عن ترحيبه وارتياحه لهذا الاتفاق، كما وعد بمتابعة عملية تنفيذه اسبوعيا".

وتمنى محافظ البنك المركزي، بان "تسهم هذه التوافقات في تنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع العراق الصديق والشقيق".

يذكر ان همتي والوفد المرافق له، وصل صباح اليوم الاثنين الى العاصمة العراقية بغداد، لمتابعة الاتفاقات الموقعة في 17 يونيو 2020 بينه وكبار المسؤولين العراقيين، فيما يخص توسيع التعاون الاقتصادي والمصرفي؛ وقد التقى ظهر اليوم برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

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