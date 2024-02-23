طهران تمنع استيراده.. دخول اجهزة ايفون بقيمة مليار دولار إلى إيران في 10 أشهر

شفق نيوز/ على الرغم من الحظر المفروض على الاستيراد الرسمي لجهاز iPhone، فقد دخل عدد كبير من هواتف Apple إلى السوق الإيرانية في الأشهر العشرة الماضية.

وجاء في تقرير لوكالة تسنيم الايرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، انه "في الأشهر العشرة الماضية، دخلت أجهزة iPhone بقيمة مليار دولار إلى السوق الإيرانية"، لافتا الى ان "هذا يأتي في وقت تم حظر استيراد هواتف iPhone رسميًا إلى إيران ولا يتم تسجيل منتجات هذا الطراز منذ iPhone 14".

ووصف التقرير استيراد أجهزة iPhone بقيمة مليار دولار في الأشهر العشرة الماضية بـ "صدمة كبيرة للعملة".

واضاف التقرير انه "ليس لشركة أبل وجود رسمي في إيران ولا تقدم حتى خدمات برمجية"، مبينا أنه "غالبا ما يتم استيراد أجهزة iPhone التي تصل إلى الايرانيين من دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة".

ويبلغ سعر الهاتف المحمول مثل iPhone 13 Pro Max، الذي تم إيقاف إنتاجه في جميع أنحاء العالم، أكثر من 100 مليون تومان (حوالي ألفي دولار) في السوق الإيرانية.