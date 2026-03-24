طهران تعلّق حركة التبادل التجاري في منفذ "الشلامجة" مع العراق إثر قصف صاروخي

شفق نيوز- البصرة

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الإيراني قرر تعليق حركة التبادل التجاري في منفذ "الشلامجة" الحدودي المحاذي لجنوب العراق، وذلك في أعقاب قصف صاروخي طال ساحات التبادل التجاري، تزامناً مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء كإجراء "احترازي مؤقت" لتأمين الشاحنات والمنشآت، مؤكدة أن حركة العبور ستستأنف لاحقاً بعد تقييم الأوضاع الأمنية الميدانية.

من جهتها، كشفت المديرية العامة للعمليات في قيادة عمليات البصرة، عن طبيعة الانفجارات التي هزت المناطق الحدودية، مؤكدة أنها ناتجة عن استهداف صاروخي طال الجانب الإيراني من المنفذ.

وأوضح بيان رسمي للقيادة أنه في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً، رُصد انطلاق صواريخ من منصات تقع داخل الأراضي الكويتية، استهدفت بشكل مباشر مرافق المنفذ في الجانب الإيراني شرقي البصرة.

وكانت محافظة البصرة قد شهدت، في وقت سابق من اليوم، سماع دوي انفجارات عنيفة ناتجة عن رشقات صاروخية متبادلة طالت مواقع حدودية، ما أدى إلى اهتزازات أرضية خفيفة شعر بها سكان مركز المدينة، وسط حالة من الاستنفار الأمني لضبط أمن الحدود ومنع تداعيات التصعيد الإقليمي.