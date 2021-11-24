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طهران تعدُّ تنظيم سفر السائحين العراقيين لإيران من أولوياتها: نسعى بأن نكون جيدين معهم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-24T04:55:36+0000
طهران تعدُّ تنظيم سفر السائحين العراقيين لإيران من أولوياتها: نسعى بأن نكون جيدين معهم

شفق نيوز/ عدّ مساعد الشؤون السياحية لوزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني علي اصغر شالبافان، تنظيم سفر السائحين العراقيين الى ايران من أولويات الوزارة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" اليوم الأربعاء.

وقال شالبافان خلال لقائه السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي في مقر وزارة الخارجية بطهران: ان تنظيم أوضاع السياح العراقيين والعمل لتوزيع رحلاتهم جغرافيا في مختلف أنحاء البلاد وكذلك زيادة فترة مكوثهم في البلاد، تعد من اولويات وزارة التراث الثقافي والسياحة والأعمال اليدوية في السوق السياحية العراقية.

وأردف بالقول: إننا نسعى من خلال تنظيم أوضاع السياح العراقيين الذين يزورون البلاد لأغراض الزيارة والعلاج والصحة والسياحة لنكون ضيوفا جيدين لهم.

واعتبر سوق السياحة العراقية من الاولويات المهمة للتعاون الدولي، مضيفا ان "ايجاد هيكلية منتظمة في مجال السياح الوافدين الى البلاد وتوفير ظروف استضافة آمنة لهم في فترة كورونا، يعد نهجنا الاساس بعد اصدار تأشيرات الدخول من جديد".

ومضى المسؤول الايراني بالقول: اننا نسعى عبر ازالة العقبات والتحديات القائمة في قطاع السياحة بين البلدين للوصول الى سبل تنفيذية متفق عليها من الجانبين.

من جانبه اعلن السفير مسجدي الاستعداد لاي تعاون لتعزيز سوق السياحة بين البلدين، معربا عن سروره لإدراج مسألة تنظيم السياح العراقيين ضمن اولويات وزارة التراث الثقافي والسياحة والأعمال اليدوية في البلاد.

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