طهران ترد على واشنطن بشأن "النفط المجمد" بالسوق العالمية

رد المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية سامان قدوسي، يوم السبت، على تصريح وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت حول رفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق على متن ناقلات النفط للمساعدة بخفض الأسعار.

وكتب قدوسي على منصة "إكس": "في الوقت الحالي، إيران لا تملك أساسا نفطا خاما عائما أو فائضا للعرض في الأسواق الدولية الأخرى".

وأضاف: "تصريح وزير الخزانة الأميركي هو فقط بهدف إعطاء الأمل للمشترين والتحكم النفسي في السوق".

وقال بيسنت في وقت سابق إنه "في الأيام المقبلة، قد نرفع العقوبات عن النفط الإيراني الموجود في البحر. وتبلغ كميته حوالي 140 مليون برميل".

وأشار إلى أن إطلاق النفط الإيراني الخاضع للعقوبات في الإمدادات العالمية سيساهم في خفض أسعار الخام خلال العشرة إلى 14 يوما ⁠القادمة.

كما أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، أن الولايات المتحدة خصصت (أقرضت) أول 42.5 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي لشركات النفط، من إجمالي 172 مليون برميل مخطط لها.

وأسفر التصعيد في الشرق الأوسط عن شلل شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات النفطية والغاز المسال عالميا.