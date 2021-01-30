طلب نيابي لتغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2021

شفق نيوز/ كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم السبت، عن تقديم طلب لتغيير سعر صرف الدولار الامريكي الى 130 الف دينار عراقي بقانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع وقدموها كطلب إلى اللجنة المالية النيابية لتغير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بقانون الموازنة".

وأضاف الفيلي، أن "الطلب المقدم من أعضاء البرلمان يتضمن تغيير سعر صرف الدولار واحتسابه بـ 130 الف دينار لكل 100 دولار بدلاً عن السعر المعتمد الحالي".

ولفت الفيلي، إلى إن "اللجنة المالية النيابية سترفع بدورها مقترح تغيير سعر الصرف إلى البنك المركزي قبل تغييره بقانون الموازنة".

واعلنت رئاسة البرلمان في (29 كانون الاول الماضي) وصول مسودة مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.

وسبق أن أكدت اللجنة المالية النيابية، عدم قدرتها على تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، مشيرة إلى استقرار سعر الصرف بعد اقرار قانون موازنة 2021.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.