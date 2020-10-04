طلب نيابي بفرض ضرائب على مزاد العملة لتمويل رواتب الموظفين

شفق نيوز/ كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ندى شاكر جودت، اليوم الاحد، عن تقديمها طلباً إلى البنك المركزي بفرض ضرائب على "مزاد العملة"، مبينة أنها كافية لتمويل رواتب الموظفين.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز، إنها "طلبت في مناسبات عدة من البنك المركزي بفرض ضرائب على مزاد العملة من اجل الاستفادة من هذا المزاد بدلاً من خروج العملة الصعبة الى خارج البلد"، مبينة أن "الضرائب التي ستفرض في مزاد العملة ستكون كافية لتمويل ميزانية رواتب كل الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في العراق".

وأضافت أن "هناك صعوبة في ايقاف العمل بمزاد العملة باعتبار ذلك يحافظ على استقرار العملة العراقية وينشط التجارة،" مشيرة بنفس الوقت إلى أن "ما يحصل عليه العراق من العملة الصعبة نتيجة بيعه للنفط تخرج مرة اخرى بدون الاستفادة منها".

يذكر أن العراق يعاني من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض ، فيما ادعت فيما بعد انها غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الحالي بدون الاقتراض ايضا.