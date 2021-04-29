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طلب قوي يدفع النفط إلى ذروة 6 أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-29T20:29:21+0000
طلب قوي يدفع النفط إلى ذروة 6 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، يوم الخميس، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار وتعافٍ متوقع في الطلب، مما أبطل أثر بواعث القلق من تنامي إصابات كوفيد-19 في البرازيل والهند.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت 1.29 دولار بما يعادل 1.9% ليتحدد سعر التسوية عند 68.56 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.8% ليغلق على 65.01 دولار للبرميل.

بهذا يواصل خاما القياس مكاسبهما لليوم الثالث على التوالي، مسجليْن أعلى إقفال منذ 15 آذار/مارس.

وقال مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، بيورنار تونهاوجن: إن "موسم الصيف هو موسم الرحلات، وقائدو المركبات في الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة بصدد استهلاك مزيد من الوقود، وهو تطور ترى السوق أنه سيعوض التباطؤ الهندي من جراء كوفيد-19".

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعما إضافيا من انخفاض الدولار، الذي جعل "النفط أرخص للشراء دوليا".

وحومت العملة الأمريكية قرب أدنى مستوياتها في تسعة أسابيع، تحت وطأة توقعات لاستمرار التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وخطط إنفاق جريئة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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