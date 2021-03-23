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خبر سار للفلاحين والمالية توعز بمنح قروض للمشاريع ودعم رجال الأعمال بالعراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-23T07:44:35+0000
خبر سار للفلاحين والمالية توعز بمنح قروض للمشاريع ودعم رجال الأعمال بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة في الحكومة الإتحادية اليوم الثلاثاء عن إطلاق 261 مليار من مستحقات الفلاحين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها ستحول المبالغ للمواقع الأسبوع المقبل.

من جهته اوعز وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بمنح قروض للمشاريع ودعم رجال الأعمال وإعادة النظر بآليات الأقراض.

و تطرق الوزير خلال زيارته  مصرف الرافدين (الإدارة العامة) الى كيفية تطوير آليات العمل وفق الوسائل المعمول بها دوليا ومواكبة الحداثة لجميع انشطة المصرف.

ووفقا لبيان صادر عن المصرف اليوم الثلاثاء فإن الزيارة تأتي للاطلاع على سير عمل المصرف وجودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجاز المعاملات المصرفية للزبائن .

ووجه الوزير بتطبيق نظام الاتمتة على العمل المصرفي باسرع وقت ممكن اسوة بالمصارف العالمية الرصينة لتقديم خدمات أفضل للمواطن العراقي، داعيا الى اعادة اعمار فروعه لتليق بمكانة المصرف العريقة .

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