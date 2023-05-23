إطلاق أول خدمة للشحن المباشر بين الإمارات والعراق

شفق نيوز/ أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أول خدمة للشحن المباشر بين الإمارات والعراق، لتسهيل تدفق البضائع بين البلدين.

وتدشن هذه الخدمة ما يعرف في القطاع بـ "العربات المقطورة غير المصحوبة"، وهي عربات مقطورة يمكن نقلها عن طريق البحر دون أن يسافر السائق وجرار المقطورة معها، حيث يتم ترك العربة المقطورة على رصيف الميناء من قبل السائق، ومن ثَمَّ يتم سحبها داخل السفينة وإخراجها منها بمفردها.

وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات وتقدمها شركة "بي اند أو للملاحة" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "دي بي ورلد".

وتستغرق هذه الخدمة نحو 36 ساعة لنقل العربات المقطورة بين ميناء جبل علي في دولة الإمارات وميناء أم قصر في جنوب العراق.

ويتم تحميل العربات المقطورة غير المصحوبة على سفن البضائع المدحرجة، بدون السائق وجرار المقطورة في الميناء؛ وبمجرد وصول العربة المقطورة إلى ميناء أم قصر، يمكن لشاحنة عراقية قيادتها إلى وجهتها النهائية في أي مكان في البلاد؛ وبمجرد التسليم يتم إرجاع المقطورة الفارغة إلى ميناء أم قصر وشحنها إلى جبل علي.

وكان ينبغي نقل البضائع المشحونة عن طريق البر من دولة الإمارات إلى العراق من الشاحنة الأصلية إلى مركبة مرخصة محلياً، وهي عملية تستغرق وقتاً طويلاً، كما أنها يمكن أن تُعرّض البضائع للضرر والتلوث، وأن تهدد السلامة.