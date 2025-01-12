إطلاق منحة "ثلاثية" لطلبة الجامعات في العراق

شفق نيوز/ أعلنت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، البدء بصرف المنحة الطلابية لطلاب الجامعات للأشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول) من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المنحة شملت أكثر من (20) ألف طالب من طلبة الجامعات الحكومية"، مشيرًا إلى أن "المنحة مستمر لدعم الطلبة حتى عام 2025".

وأوضح الموسوي، أن "صرف المنحة يأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة العمل ووزارة التعليم العالي لتخفيف من الأعباء المادية على الطلبة وعائلاتهم"، مشددًا على "أهمية الدعم في التعليم كونه أحد ركائز التنمية المستدامة".