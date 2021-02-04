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إطلاق سلفة 10 ملايين دينار لضباط الداخلية والدفاع والأمن الوطني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-04T06:33:20+0000
إطلاق سلفة 10 ملايين دينار لضباط الداخلية والدفاع والأمن الوطني

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، يوم الخميس، عن منح سلفة 10 ملايين وصدور تعليمات خاصة بمنحها لضباط وزارتي ( الداخلية والدفاع ) والأمن الوطني.

واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "تعليمات السلفة ستمنح من دون شرط التوطين على أن يقدم طالب السلفة تعهدا خطيا بتوطين راتبه لدى مصرفنا ( حصرا ) مستقبلا".

وأضاف أن "مبلغ السلفة حدد بثلاثة مستويات ( 5 و8 و10) ملايين دينار وحسب حدود صافي الراتب على ألاّ يتجاوز مبلغا القسط والفائدة الشهري لهذه السلفة بنسبة (٥٠٪؜) من صافي الراتب وتحتسب بطريقة القسط الثابت"، مبينا أنه "سيتم نشر شروط المنح والتسديد لاحقاً".

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