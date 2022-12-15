إطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الاول الحالي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الاول الحالي.

وقالت وزارة المالية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة باشرت اليوم، إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر كانون الاول الحالي.

وبينت أن الدائرة استأنفت اعتبارا من اليوم الخميس ، تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر كانون الاول .

ودعت الوزارة كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات، الى مراجعة مقر الوزارة/ دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل.