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إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين مع مكافأة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-27T08:57:07+0000
إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين مع مكافأة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهرَي ايلول وتشرين الاول من العام ٢٠٢١.

وقالت المديرة العامة لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران إن وزير العمل صادق على قرار مجلس إدارة الصندوق بالاستمرار بصرف مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل شهر لحين اقرار القانون الجديد.

يذكر انه تم صرف الراتب لهذا اليوم قبل الموعد المحدد الذي يفترض أن يكون في الأول من تشرين الأول كون صرف الرواتب التقاعدية تكون في بداية الأشهر الزوجية.

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