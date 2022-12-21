إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين للشهر  المقبل مع منحةمالية

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم الأربعاء، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر كانون الثاني للعام 2023 المقبل.

وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المضمونين لديها قبل انتهاء السنة المالية ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، مع منحة مقدارها (50) الف دينار شهريا لحين اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد.