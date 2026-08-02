إطلاق رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر آب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب، على أن يتم الصرف بشكل تدريجي.

من جانبها، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب 2026، لأكثر من مليونين و46 ألف أسرة في بغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كوردستان.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الدفعة شملت أكثر من مليون و482 ألف أسرة يعيلها رجال، بمبلغ تجاوز 353 مليار دينار، فضلاً عن أكثر من 564 ألف أسرة تعيلها نساء، بمبلغ تجاوز 84 مليار دينار.

ودعا الموسوي الأسر المشمولة إلى مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام مستحقاتها، مؤكداً حرص الهيئة على انسيابية إجراءات الصرف، وضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة.