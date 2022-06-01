إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر حزيران

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، باطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر حزيران الجاري عبر المنافذ الإلكترونية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مصرف الرافدين سيطلق مساء اليوم صرف رواتب الإعانة الإجتماعية لشهر حزيران عبر المنافذ الإلكترونية"، مبيناً أن "عدد الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية يبلغ اكثر من مليون و400 ألف اسرة في بغداد والمحافظات"، موضحاً أن "المبلغ المخصص للأسر المشمولة يبلغ اكثر من 299 مليار دينار".

من جانبه أكد وزير العمل وكالة سالار عبد الستار، في بيان صدر لاحقاً، اطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر حزيران الحالي لمليون و٣٩٩٧٦٩ اسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات بمبلغ يصل الى اكثر من ٢٩٦ مليار دينار، داعياً المستفيدين التوجه الى منافذ الصرف لاستلام المبالغ.

ويبلغ الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من ٤٣٤ الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من ٦٤ مليار دينار، فيما تبلغ الاسر التي يعيلها رجل اكثر من ٩٦٥ الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من ٢٣٢ مليار دينار.