إطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد والمتقاعدين تصل إلى 25 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الخميس، اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي والمتقاعدين الكترونيا.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار"، مشيرا الى ان "رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً"

كما اعلن المصرف اطلاق دفعة جديدة من السلف المخصصة للمتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تم منح وجبة سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار".

وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها"، داعيا المتقاعدين الى مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة".