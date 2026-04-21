إطلاق تمويل رواتب الموظفين والقوات الأمنية لشهر نيسان

شفق نيوز- بغداد

باشرت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر نيسان الجاري.

وقال مصدر في الوزارة، لوكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة بدأت إطلاق التمويلات الخاصة برواتب الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية ضمن التوقيتات المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة دعت وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب.

وأشار المصدر إلى ضرورة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد، واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لإكمال إجراءات الصرف.