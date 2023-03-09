وزارة المالية العراقية: إطلاق تمويل الرواتب لشهر آذار يوم الأحد المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الخميس، أنها ستباشر بإطلاق تمويل الرواتب للشهر الجاري يوم الأحد القادم 12 آذار 2023 ، وذلك بعد إستكمال الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف كافة.

ووجهت الوزارة في بيان اليوم، وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات بالالتزام بمتطلبات التمويل الشهري ، على ان يتم تقديم موازين المراجعة الختامية لسنة 2022 ، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد .