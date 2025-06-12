إطلاق الدفعة الثانية من مستحقات حنطة 2025 بـ500 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، إطلاق تمويل الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة لسنة 2025 بقيمة 500 مليار دينار.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير المالية، باشرت دائرة المحاسبة في الوزارة اليوم الخميس، إطلاق تمويل قدره 500 مليار دينار لتسديد الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة لسنة 2025.

ورأت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار إلتزام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة المالية التي تضمن استقرار أوضاع الفلاحين وتحفيزهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضحت أن المبالغ المُطلقة تشمل المستحقات المُثبتة أصولياً والمُرسلة من قبل وزارة التجارة، حيث سيتم صرفها وفقاً للسياقات المالية المعتمدة، وبما يضمن إيصالها المباشر إلى الفلاحين دون تأخير.

كما يواصل فريق عمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة إجراءات الصرف لضمان الانسيابية والسرعة في إيصال المستحقات إلى مستحقيها، وفق بيان وزارة المالية.