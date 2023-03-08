بـ"10 ضوابط".. إطلاق التقديم الالكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الاربعاء، انطلاق التقديم الالكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "انسجاما مع التوجهات الحكومية في تفعيل الأتمتة الالكترونية والانتقال من العمل الورقي الى الالكتروني في توفير الخدمات المصرفية للزبائن، يعلن مصرف الرافدين عن اطلاق التقديم الالكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين عبر البطاقة الإلكترونية".

وأكد ان "التقديم على السلف يكون من خلال الدخول الى تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني على اجهزة الموبايل او مراجعة احد فروع المصرف للتقديم إلكترونيا على السلفة".

واشار الى ان "مبلغ السلفة يبدا من خمسة ملايين ولغاية 25 مليون"، مضيفا ان "هذا الاجراء يأتي ضمن الخطة التي رسمتها ادارة المصرف للمساهمة في تبسيط الاجراءات وتجاوز العقبات الروتينية التي من شانها ان تعرقل سير انجاز المعاملات والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية وعمليات التزوير والتلاعب والفساد واختزال الوقت وقطع الطريق امام ضعاف النفوس وتجاوز الحلقات الادارية الزائدة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والتخفيف عن كاهل الزبائن وانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة".

هذا ونشر المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين لتعليمات الخاصة بالسلف الالكترونية، وقال إنها لغرض الارتقاء بتقديم افضل الخدمات لموظفي دوائر الدولة ( الملاك الدائم ) والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.

وبين أنه قد تقرر منح السلف بضمان بطاقة الماستر كارد وبدون كفيل وفقا للضوابط التالية:

1- يتم التقديم على السلفة حسب رغبة الزبون من خلال الاتي:

- زيارة احد فروع المصرف لغرض التقديم على السلفة من خلال مركز الاسناد المتواجد فيها

- الدخول على التطبيق الخاص بمصرف الرافدين والاطلاع على اجراءات منح السلفة والتقديم من خلاله للموطنة رواتبهم على مصرفنا حصرا

2- توقف الفروع عن استلام وترويج معاملات المنح اليدوي للمشمولين بالسلفة اعلاه حيث سيتم رفع طلب السلفة على بطاقة المستلف من قبل الادارة العامة لمصرف الرافدين وترسل رسالة الى المستلفين المقبولة طلبات تسليفهم

3- يشترط في طالب السلفة ان تكون لديه خدمة لاتقل عن سنة واحدة بالنسبة لموظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا

4- يكون مبلغ السلفة من 5 مليون ولغاية 25 مليون دينار وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي وبضمان بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين

5- بالنسبة لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الضباط من رتبة ملازم واعلى من غير الموطنة رواتبهم ولم تمنح لهم بطاقة الماستر كارد فتنطبق عليهم التعليمات السابقة الخاصة بمنح السلف وتبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون

6- بالنسبة لشريحة المتقاعدين فيشمل المتقاعد الاصيل حصرا على الا يتجاوز عمره 73 عاما وان لايكون قد تجاوز العمر التأميني المحدد

7- يشترط عدم تجاوز مبلغ الاستقطاع ( القسط والفائدة ) من الراتب الكلي في بطاقة المستلف

8- تكون مدة السلفة 5 سنوات بواقع 60 شهرا وتسدد باقساط شهرية متساوية

9- نسبة فائدة السلفة 5 بالمئة سنويا تحسب بطريقة القسط الثابت يتم البدء باستقطاع الاقساط من راتب الشهر التالي لتاريخ المنح

10- عدم منح الموظف المستلف براءة ذمة في حالة احالته على التقاعد ويتم اتباع الالية التالية:

- يتم تسديد المتبقي من السلفة الالكترونية من مكافاة نهاية الخدمة ومتراكم الاجازات بعد تقديم تعهد خطي يصادق عليه من قبل القسم القانوني بالالتزام بالتسديد حال انجاز المعاملة التقاعدية

- في حال عدم استحقاقه لمكافة نهاية الخدمة يتم تحويل استقطاع السلفة الالكترونية على الراتب التقاعدي

- في حال تحويل مبلغ السلفة على الراتب التقاعدي فان فترة انجاز المعاملة التقاعدية للمتقاعد لا تعتبر فترة تلكؤ