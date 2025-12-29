إطلاق استراتيجية الأوراق المالية 2026–2028 لتحويل العراق إلى مركز مالي إقليمي

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، يوم الاثنين، عن قرب إطلاق استراتيجية الهيئة للأعوام 2026–2028 في خطوة تهدف إلى تحويل سوق العراق للأوراق المالية إلى مركز مالي إقليمي رائد.

وأوضح الهميص في بيان اليوم، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على التحول الرقمي الشامل وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السيولة وجذب الاستثمارات الأجنبية اضافة إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي انسجاما مع توجهات الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي وتنشيط القطاع المالي، مبينا أن الهيئة ستعمل على تنفيذ مراحلها وفق جداول زمنية مدروسة وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في أداء السوق المالي العراقي.