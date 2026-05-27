طفرة في صادرات الفراولة التركية.. والعراق ضمن أبرز الأسواق

شفق نيوز- أنقرة

شهدت صادرات الفراولة التركية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2026 نمواً ملحوظاً، مع زيادة الطلب في عدد من الأسواق الخارجية، من بينها السوق العراقية، ضمن توسع الصادرات الزراعية التركية إلى نحو 40 دولة.

وأعلن رئيس جمعية مصدري الفاكهة والخضراوات الطازجة في منطقة بحر إيجة، أن إجمالي صادرات الفراولة بلغ 20.87 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، أن كمية الصادرات وصلت إلى 6608 أطنان من الفراولة الطازجة، رغم تسجيل تراجع في الكميات بنسبة 32% نتيجة عوامل مرتبطة بالمحصول والأسعار المحلية.

وأشار إلى أن الفراولة التركية تُصدّر إلى نحو 40 دولة، جاءت روسيا في مقدمتها بنسبة 69% من إجمالي الصادرات، تلتها جورجيا ثم العراق وماليزيا ضمن أبرز الأسواق المستوردة، مؤكداً استمرار تعزيز حضور المنتج التركي في الأسواق العالمية.