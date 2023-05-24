طريق العراق "الأكبر".. يبدأ من البصرة وصولاً إلى أوروبا

شفق نيوز/ أفاد مستشار حكومي عراقي، يوم الأربعاء، بأن مشروع طريق التنمية "الأكبر" المزمع تنفيذه سيبدأ من البصرة "أقصى جنوبي البلاد" وينتهي في الدول الأوروبية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، في تصريح صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن طريق التنمية المشروع الأكبر للنقل في المنطقة يبدأ من البصرة ويمر بعشر محافظات عراقية وصولاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

وأعلنت الحكومة العراقية، أن العاصمة بغداد ستحتضن السبت المقبل مؤتمراً لوزراء النقل في دول الخليج والجوار العراقي بهدف مناقشة مشروع إنشاء "القناة الجافة".

ووفقا للناطق باسم الحكومة باسم العوادي، فإن المؤتمر سيناقش مشروعا واعدا يتمثل بطريق التنمية الستراتيجي (القناة الجافة)، وأوضح أنه يشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم".