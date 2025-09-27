طريق التنمية في العراق..  استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير النقل العراقي رزاق محيبس، اليوم السبت، أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة استثمارية ضخمة للعراق، حيث يقدر حجم الاستثمارات فيه بأكثر من 100 مليار دولار، موضحاً أن المشروع جزء من جهود العراق لتنويع الفرص الاستثمارية وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وقال محيبس لمراسل وكالة شفق نيوز، خلال مشاركته في ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد اليوم ببغداد ، إن "فرصة الاستثمار في مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير تعد الأكبر بين الفرص المعروضة في الملتقى"، مشدداً على أن "العراق يفتح أبوابه أمام جميع الدول للمشاركة في المشروع".

وأضاف أن "سلطة عمان قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى المشروع، فيما انضمت سابقاً كل من تركيا والإمارات وقطر"، ما يعكس اهتماماً دولياً واسعاً بالمبادرة.

ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.