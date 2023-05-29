طريق التنمية الاستراتيجي.. سكك العراق تمر بتركيا وترتبط بالشبكة الأوروبية

شفق نيوز / كشف مدير عام السكك الحديدية العراقية، يوسف الكعبي، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة لدور خط السكك الحديدية في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، مؤكداً أن هذا الخط سيربط المحافظات بالدول الأوروبية كافة.

وقال الكعبي، لوكالة شفق نيوز، إن "طريق التنمية سيربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وأوروبا بشكل عام، عبر خطوط السكك الحديدية، وهي التي بدأ التأسيس لها من ميناء الفاو"، مشيراً إلى أن "السكك الحديدية ستمر بعشر محافظات عراقية، قبل الوصول إلى الحدود التركية".

وأضاف أن "السكك العراقية ستصل بشكل مباشر بالسكك الحديد التركية، وصولاً إلى خطوط السكك الأوروبية، وأن هذه الشبكة الجديدة في طريق التنمية، ستربط العراق بأوروبا بشكل مباشر".

ولفت مدير عام السكك الحديدية، إلى أن "هناك أكثر من 30 شركة أجنبية قدمت عروضاً إلى الحكومة لإنشاء خط السكة الحديدية، وتجهيز القطارات التجارية ونقل المسافرين وفق المواصفات المطلوبة".

وأوضح أن "عدد القطارات التي ستسير على خط السكة الحديدية يتجاوز 100 قطار باليوم الواحد، وكل عشر دقائق سيسير قطار، ويكون ساعات تشغيل القطارات على السكة موزعة على 12 ساعة القطارات التجارية لنقل البضائع، و6 ساعات قطارات نقل المسافرين".

واحتضنت العاصمة بغداد، السبت الماضي، مؤتمراً للإعلان عن الانطلاق الأولي لمشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، بحضور وزراء نقل وممثلي 10 دول إقليمية، الذي تضمن مد سكك حديد وطريق بري سريع لنقل البضائع من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا، وتبلغ كلفة المشروع 17 مليار دولار.

وناقشت الوفود المشاركة، عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية، وذلك عبر تشكيل لجان فنية مشتركة.