طرح أكثر من 250 فرصة استثمارية في أول ملتقى اقتصادي بالعراق

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، يوم الأحد، عن طرح 268 فرصة استثمارية في ملتقى العراق للإستثمار الذي انعقد في العاصمة بغداد بمشاركة 33 دولة عربية واجنبية و 270 شركة.

وقال البغدادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الملتقى يعتبر الأول من نوعه الذي يعقد في العراق بهذا الحجم"، مبينا أن "هذا جاء نتيجة الدعم الكبير من الحكومة العراقية وتفاعل ومشاركة الوزارات، فضلا عن الفرص الكثيرة والنوعية التي تم عرضها في الملتقى وهي 268 فرصة استثمار".

وأضاف أنه "تم عرض 168 فرصة استثمارية حسب قانون الاستثمار، فيما سيتم عرض 100 فرصة استثمارية أخرى اليوم"، مبينا أن "وزارة الصناعة والمعادن العراقية قدمت 100 فرصة استثمارية عن طريق الشراكة ما بين الشركات العربية والأجنبية".

وأكد أن "هناك 33 دولة شاركت في ملتقى العراق للاستثمار، حيث أن الشركات التي كانت أكثر حضوراً هي: الشركات الصينية متمثلة بأكثر من 62 شركة، من ثم بعدها المملكة العربية السعودية بأكثر من 33 شركة، تليهما تركيا بحدود 32 شركة "، لافتا إلى حضور عدد من الشركات الأردنية ومن الدول الخليجية، فضلا عن العديد من دول الأوروبية ومن أمريكا الجنوبية والشمالية واليابان".