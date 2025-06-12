"طبول الحرب" ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ شهرين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموظفين الأمريكيين يجري نقلهم من الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من أن تصاعد التوترات مع إيران قد يعطل الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة لتصل إلى 69.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 68.37 دولار.

وارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4% إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل/نيسان أمس الأربعاء.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن الموظفين الأميركيين يتم إجلاؤهم من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكانا خطيرا"، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

في غضون ذلك، صرّح وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده بأن طهران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية ونشأ صراع مع واشنطن، وكان ترامب قد هدّد إيران مرارًا بالقصف إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وساهم التفاؤل بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والذي قد يعزز الطلب على الطاقة في أكبر اقتصادين في العالم، في دعم أسعار النفط.

في الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.6 مليون برميل لتصل إلى 432.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.