أطباء ترامب ينعشون اسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بنحو 2٪ يوم الاثنين، مدفوعة بتصريحات من الأطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أنه قد يخرج من المستشفى في أقرب وقت اليوم، بعد أيام قليلة من انتشار اختباره الإيجابي لـ COVID-19.

وارتفع خام برنت إلى 40.09 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 5 بتوقيت جرينتش ، مرتفعاً 82 سنتًا أو 2.09٪. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37.97 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.35٪.

وتراجعت الأسعار بأكثر من 4٪ يوم الجمعة وسط حالة من عدم اليقين بشأن صحة ترامب ، مما زاد من القلق من أن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي.

لكن محللين قالوا إن انتعاش يوم الاثنين كان مدفوعا بتراجع أسوأ المخاوف بشأن الحالة الصحية لترامب، وإن كانت تخيم عليها بعض الإشارات المتضاربة.

وقال أفتار ساندو ، مدير أول للسلع في شركة فيليب فيوتشرز، "قد يعود ترامب إلى العمل قريباً"، مضيفًا أن المستثمرين قلقون بشأن خطة التحفيز المالي الأمريكية المتوقفة والتي قد تساعد في تعافي الطلب على النفط".

وتم دعم الأسعار أيضًا من خلال إضراب عمالي موسع في النرويج يوم الاثنين يمكن أن يقلل من الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا (boepd) أو 8 ٪ من إجمالي إنتاجها ، وفقًا لوزارة النفط والغاز النرويجية. جمعية.

إلا أن حالة عدم اليقين في السوق ستستمر مع عودة إنتاج النفط الليبي التي تدمر العجز الضئيل للغاية الذي كانت السوق تتوق إليه حيث توسع إنتاج ليبيا اليومي من النفط إلى 295 ألف برميل، مع تكثيف الحقول التي تغذي موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة الشرقية التي أعيد تشغيلها مؤخرًا. كان الإنتاج 250 ألف برميل يوميًا قبل أسبوع ، وسيزداد أكثر مع رصيف السفن وتحميل الخام من صهاريج التخزين ، مما يسمح للحقول بضخ المزيد.

كما ضخت المملكة العربية السعودية 8.974 مليون برميل يوميًا في سبتمبر مقارنة بـ 8.988 مليون برميل يوميًا في أغسطس ، وفقًا لمسؤول صناعي مطلع على مستويات إنتاج المملكة.

وقال جون إينو الخبير الاقتصادي بمعهد ميزوهو للأبحاث في طوكيو "هناك قلق متزايد من تأجيل تعافي الطلب على النفط"، من المتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط أقل من 40 دولارًا ما لم تزيد أوبك + تخفيضات الإنتاج."