طالب بزيادة حصص فئات معينة.. المندلاوي يبحث مع العلاق معالجة "المخاطر" على العملة

شفق نيوز/ دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، البنك المركزي إلى وضع خطط "رصينة" لمعالجة "المخاطر" التي تواجه العملة المحلية وانعكاساتها على المواطنين، فيما طالب بزيادة الحصة المقررة لفئة المرضى والطلبة المبتعثين ومنافذ جديدة للفئات المشمولة ببيع الدولار.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل بمكتبه، اليوم، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق, لبحث بنود الحزمة الثانية من إصلاحات السياسة النقدية التي سيتم اعتمادها من قبل البنك".

وأوضح المندلاوي ان "البنك المركزي باعتباره جهة فنية معنية برسم وتنفيذ السياسة النقدية للبلد، يجب ان يضع خططاً رصينة وثابتة تهدف عبر تنفيذها الى معالجة المخاطر التي تواجه العملة المحلية وانعكاساتها السلبية على معيشة المواطن"، مشدداً على "ضرورة وجود إجراءات طارئة يتم الاتكال عليها وقت الازمات التي تحدث في الاسواق المحلية او العالمية".

وجرى خلال الاجتماع "مناقشة أهمية تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتشديد الرقابة على نوافذ بيع العملة ووضع حلول تخدم المواطن العراقي"، مطالباً بـ"فتح منافذ جديدة للفئات المشمولة ببيع الدولار، وزيادة الحصة المقررة لفئة المرضى والطلبة المبتعثين".