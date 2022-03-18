طالبوا بغرفة عمليات وإيقاف الاستيراد.. أصحاب معامل في ديالى: انقذوا الذهب الأبيض

شفق نيوز/ نظم العشرات من أصحاب معامل انتاج الطابوق في ديالى، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيل معاملهم المتوقفة عن العمل، وفيما طالبوا وزارة النفط والحكومة المحلية بوقف عمليات التهريب المنظم للوقود، دعوا الحكومة الى تشكيل غرفة عمليات ومنع استيراد الطابوق المستورد لاعادة الحياة الى معاملهم.

وقال ماهر حسان العتبي صاحب معمل طابوق في أطراف قضاء بلدروز، شرق ديالى، لوكالة شفق نيوز ان "العشرات من اصحاب معامل الطابوق نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية على طريق بلدروز – مندلي، (35 كم شرقي بعقوبة) للمطالبة بإعادة تشغيل واحياء معامل الطابوق المتوقفة منذ سنوات طويلة".

واكد ان "اكثر من 70 معملا لانتاج الطابوق متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة بسبب انعدام الدعم الحكومي بمادة الوقود وتهريب النفط الاسود المعتمد في تشغيل المعامل وارتفاع اسعاره بشكل مخيف في الاسواق المحلية".

وطالب العتبي وزارة النفط والحكومة المحلية والسلطات الامنية بـ"وقف عمليات تهريب الوقود المنظمة التي تسببت بتعطيل وشل معامل الطابوق الانتاجية التي كانت تمول الكثير من المحافظات والتي تنتج طابوقاً عالي الجودة والمتانة والمسمى بالذهب الأبيض لمواصفاته التي تفوق الطابوق المستورد من دول الجوار".

كما دعا العتبي وزارة الصناعة والحكومة الى "وقف استيراد الطابوق ودعم المعامل الانتاجية وتخصيص غرفة عمليات لإعادة تشغيل معامل الطابوق ومنع استغلال الوقود "النفط الاسود" لاغراض أخرى".

ويؤكد مسؤولو ديالى ان 120 معمل طابوق اهلياً توقفت عن العمل في ديالى خلال الأعوام السابقة جراء نقص الوقود (النفط الأسود) وعدم الجدوى الاقتصادية فضلا عن عدم وجود معامل للتكرير في ديالى اضافة الى الاستيراد العشوائي للطابوق من بعض دول الجوار، الأمر الذي تسبب بعزوف اصحاب المعامل على ممارسة مهنهم.